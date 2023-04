PAREGGIO – Il risultato non è quello che volevamo. Abbiamo bisogno di punti in campionato, di entusiasmo ed energia. Sull’atteggiamento stiamo tornando ai livelli che mi piacciono. Negli ultimi 20 metri qualcosa ci è mancato. C’era bisogno di più lucidità nell’ultimo passaggio, qualche giocatore in più dentro l’area. Poche volte abbiamo comandato così bene una partita. Peccato.

QUALE ASPETTO NON E’ PIACIUTO – Sapevamo che l’Empoli avrebbe chiuso molto il campo, giocando con tre centrocampisti e quattro difensori. Dovevamo cercare l’ampiezza con i terzini e quando ci siamo riusciti siamo stati pericolosi. Qualche volta dovevamo portare dentro l’area qualche centrocampista in più per mettere in parità numerica la situazione offensiva. Purtroppo non abbiamo avuto il guizzo vincente.

SCELTE DI FORMAZIONE – Da oggi a mercoledì prossimo giocheremo quattro partite, tutte molto importanti. Devo gestire i miei giocatori ed è vero che Leao e Brahim Diaz hanno avuto dei problemini. La squadra era pronta per fare bene: non abbiamo concesso il palleggio, le ripartenze e i tiri in porta all’Empoli. Ci è mancata qualità e anche un pizzico di fortuna.

MORALE – Stasera vado a casa deluso dal risultato ma molto positivo sul fatto che la squadra sta tornando sui livelli che le competono.

The post Pioli a Milan TV: «Poche volte abbiamo comandato così bene la partita» appeared first on Milan News 24.

