Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha commentato ai canali ufficiali rossoneri la pesante sconfitta nel derby contro l’Inter

A Milan Tv, Stefano Pioli ha parlato dopo Inter-Milan:

«È un risultato pesante, troppo pesante. Dispiace. Credo che fino al 3-1 la squadra avesse tenuto bene il campo, anche se in alcuni episodi, soprattutto nelle reti subite, ci voleva più scaltrezza, più furbizia e più attenzione. Dopo il 3-1 è diventato più difficile ma non dovevamo smettere di giocare perché le partite si giocano fino alla fine e quindi cerchiamo di imparare anche da queste situazioni per ripartire subito meglio martedì. Valuterò domani mattina come sono andate le fatiche. Ho tolto un po’ di minutaggio alla fine a qualche giocatore. Valuterò… cominciare bene il girone di champions sarebbe importante e quindi vedremo di affrontare e preparare nel modo migliore».

