Pioli a rischio esonero? Spunta anche l’ipotesi Abate: le ultimissime sul futuro della panchina dei rossoneri

Il futuro di Stefano Pioli è appeso a un filo e, in caso di pesante ko questa sera a Newcastle, la sua panchina potrebbe davvero essere messa in discussione.

In caso di separazione dal tecnico c’è anche l’ipotesi Ignazio Abate: la promozione dell’attuale allenatore della Primavera del Milan è però al momento un’extrema ratio che il club non vorrebbe prendere in esame. Lo scrive Tuttosport.

