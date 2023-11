Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sky dopo il match contro l’Udinese. Le sue dichiarazioni

Stefano Pioli ha parlato a Sky dopo Milan Udinese.

COSA E’ SUCCESSO – «Non abbiamo fatto la partita che potevamo e volevamo fare. Abbiamo fatto fatica, abbiamo perso lucidità e qualità. Stasera abbiamo fatto una prestazione con poca qualità e tanta confusione».

PREOCCUPAZIONE – «Deve preoccuparci tutto, i risultati sotto le aspettative e la partita di stasera. Sapevamo che poteva essere una partita spigolosa, potevamo sbloccare la partita ma non è una scusante. Dobbiamo subito invertire la rotta perché questa partita ci avrebbe potuto dare lo slancio».

MEGLIO GIOCARE COL PSG – «Meglio o peggio dobbiamo affrontarle. Abbiamo solo un risultato e dovremo fare una grandissima sotto tutti gli aspetti. Tecnico, tattico, affrontiamo una squadra forte. Dopo una delusione così è meglio preparare una partita del genere».

JOVIC – «È una punta, brava a fare la sponda, a ricevere palla e smistare per gli altri. Nel primo tempo dovevamo aprirli di più prima, non sempre lo abbiamo fatto. Era anche la prima partita che faceva dall’inizio. Oggi avevamo puntato per giocare con due punte, per giocare addosso. Alcune cose sono venute bene, altre meno bene. Ma più la partita andava avanti più perdevamo lucidità e fiducia».

MANCA UN ATTACCANTE – «Sono sicuro di avere a disposizione caratteristiche importanti nel reparto offensivo. Oggi ho fatto scelte diverse perché mancavano Pulisic e Chukwueze, le assenze possono portarti a fare altre scelte. Dobbiamo fare molto meglio, i fischi dei tifosi sono giusti soprattutto a mio indirizzo».

IBRAHIMOVIC – «Noi dobbiamo vincere e vogliamo vincere, e i discorsi che si fanno solo indirizzati solo al risultato. Io mi concentro sul campo. Quando abbiamo perso con Juve e Psg la prestazione la squadra l’ha fatta. Io mi concentro sul gioco che deve migliorare, poi sulle altre cose non ho niente da aggiungere rispetto a ieri. Io ho tutto per lavorare bene, se non avviene cercherò di lavorare meglio e mi prenderò le responsabilità».

