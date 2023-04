Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli: le sue parole

Ospite a Sky, Stefano Pioli ha parlato prima di Napoli-Milan:

TOUR EIFFEL: «Non è che mi piace tantissimo comunque andrà… È bello essere qui, è un percorso di crescita continuo. È come quando visiti la Tour Eiffel e già al secondo piano hai già una bella vista, ma vuoi salire ancora per averne una ancora più bella».

PARTITA: «Il Napoli ha cominciato meglio la gara a Milano. Dobbiamo approcciare meglio. Ci aspettiamo un Napoli aggressivo, ma vogliamo esserlo anche noi. Sono sicuro che la partita sarà molto simile e potrà cambiare molto velocemente: noi dovremo essere bravi a leggere le situazioni. Non veniamo qua per difenderci, ma quando il Napoli ci costringerà a farlo noi dovremo essere compatti per poi gestire bene il pallone».

STADIO MARADONA: «Troveremo un’altra atmosfera rispetto a quella di campionato, ma in queste sfide anche il clima contrario ci può aiutare. Ho una squadra giovane, ma abbiamo esperienza e non temiamo queste situazioni. Anzi: ha il piacere di affrontarle».

LEAO: «È un ragazzo intelligente e sta bene al Milan, sta bene coi tifosi. Ha grandissime potenzialità e può inventare qualcosa in qualsiasi momento. Dovrà star dentro la partita con molta attenzione. Bisogna determinare il singolo episodio».

CARICARE LA SQUADRA: «Non penso che queste partite si preparino da sole. Magari qualcosa farò…».

The post Pioli a Sky: «Essere qui è come stare sulla Tour Eiffel» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG