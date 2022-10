Pioli a Sky: «Ottavi step di crescita, vogliamo battere anche il Salisburgo». Le parole del tecnico del Milan

Stefano Pioli a Sky dopo Dinamo Zagabria-Milan.

PARTITA – «Abbiamo avuto un inizio difficile in cui ci hanno sorpreso, poi ci siamo dimostrati in fase difensiva e in attacco siamo stati molto positivi. Bella vittoria e bella prestazione, ci aspetta l’ultimo passo col Salisburgo».

CRESCITA NELLE PARTITE DECISIVE – «Siamo abituati, la squadra è abituata perché ne ha giocate tante. Siamo consapevoli delle nostre qualità e non sottovalutiamo gli avversari. Passare il girone sarebbe uno step importante rispetto alla passata stagione».

SALISBURGO – «Pensiamo al Torino, poi proveremo a concentrarci sul Salisburgo. Stiamo affrontando un ottimo periodo in campionato, il Torino è un avversario tosto. Poi col Salisburgo non penseremo al pareggio perché non è il nostro modo di affrontare le gare»

COSA PORTA DIETRO – «Tante situazioni positive e tante in cui possiamo fare meglio, possiamo concedere meno ed essere più compatti. Poi la crescita dei singoli fa aumentare la prestazione del collettivo».

GARA DELLA SVOLTA – «La partita bivio sarà il Salisburgo, sarà uno step importante. Ci permetterebbe di fare meglio della prossima stagione ed era un nostro obiettivo».

