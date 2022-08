Pioli a Sky: «Soddisfatto ma possiamo crescere. Su Thiaw…». Le parole del tecnico del Milan

Stefano Pioli a Sky Sport dopo Milan-Bologna.

PRESTAZIONE – «Giocare davanti ai nostri tifosi è particolare, un’emozione e ci regala una passione che cerchiamo di tramutare in energia in campo. La squadra è più consapevole e matura in campo ma credo che possiamo fare anche meglio, anche stasera abbiamo forzato la profondità. La squadra ha giocato con grande ritmo, sono soddisfatto sapendo che si può crescere ancora tanto».

DE KETELAERE – «Che Charles abbia un grande talento non ci sono dubbi, deve crescere e trovare ritmo. Sono comunque processi che richiedono un po’ di tempo. Ha già fatto vedere delle cose importanti, è un ragazzo molto intelligente e non farà altro che crescere».

LEAO – «Un giocatore dal potenziale così importante deve continuare a pensare di voler migliorare giorno dopo giorno. Non ho fatto niente, dal 4 luglio Rafa è molto sereno, non ha mai sbagliato un allenamento. Forse la prima partita contro l’Udinese non è stata la sua miglior prestazione possibile, è un ragazzo intelligente che vuole fare meglio. Quando uno ha queste doti fisiche non deve smettere di voler provare a crescere».

ESTERNO DESTRO – «Sono contentissimo di Messias e Saelemaekers. Abbiamo degli equilibri nostri che richiedono che l’esterno cerchi di essere pericoloso ma che faccia un lavoro sporco. Bisogna essere sempre equilibrati, a destra mi sento a posto con i giocatori che ho».

ADLI – «Non credo che possa giocare a destra, non credo che sia un giocatore da spostare sull’esterno».

THIAW – «È un giocatore di grande prospettiva, è veloce, è intelligente, ha buona tecnica e fisicità. È un ragazzo che ha le caratteristiche giuste per stare dentro il nostro gruppo».

