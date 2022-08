Erling Haaland, attaccante del Manchester City, ha parlato ai microfoni della BBC dopo la tripletta di oggi

Erling Haaland, attaccante del Manchester City, ha parlato ai microfoni della BBC dopo la tripletta di oggi. Le sue dichiarazioni:

«Mi hanno acquistato per questo, cambiare la partita quando siamo in situazioni difficili. La tripletta è una emozione incredibile anche se mio papà mi dirà che ho ancora un gol in meno rispetto a lui in Premier League. Lo dovrò superare il prima possibile. Il nostro primo tempo è da cancellare, deve essere stato un avvertimento perché non possiamo mai abbassare la guardia».

