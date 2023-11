Pioli apre al ritorno di Ibra in rossonero: ecco le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa

Durante la conferenza stampa di vigilia del match tra Milan e Udinese, l’allenatore Pioli ha parlato anche del possibile ritorno di Ibrahimovic in rossonero.

RITORNO IBRAHIMOVIC–«Non lo so. A Milanello lavoro con tantissimo persone, parlo spesso con Moncada e Furlani e il club è strutturato per supportarci. Se il club e Zlatan decideranno di creare altre situazioni… Sapete quanta stima ho per lui, per me non ci sarebbero problemi. Io sono un allenatore fortunato: il club mi mette sempre nelle condizioni ideali per fare il mio lavoro»

