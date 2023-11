Pioli ascolta Musah: rivelata la posizione preferita del rossonero nell’intervista a Sportitalia

Il rossonero Musah ha parlato a Sportitalia sulla sua duttilità e sul ruolo preferito.

DUTTILITA‘ – «È sempre stata una mia caratteristica giocare in tante posizioni, per le capacità che ho. Provo a farlo nel miglior modo possibile: se il mister me lo chiede cerco di fare il mio meglio e aiutare la squadra. Posizione preferita Penso di essere meglio a centrocampo come mezzala, quando posso fare delle corse sulla destra. Quel ruolo mi piace tanto».

