Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato del futuro del club rossonero dopo il successo in rimonta a Cagliari

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha così parlato a Dazn dopo la vittoria in rimonta a Cagliari.

NUOVO STADIO MILAN – «Il futuro di un grande club non può non passare da quello che abbiamo vissuto a San Siro ma anche dall’innovazione. Stiamo girando l’Europa da qualche anno, siamo indietro. Avere uno stadio di proprietà renderà il club ancora più glorioso e competitivo. Il 2028 è troppo in là per pensare di essere ancora l’allenatore del Milan ma spero che gli sforzi del club coincidano con l’inizio dei lavori».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA DI STEFANO PIOLI

The post Pioli avvisa: «Così il Milan sarà ancora più glorioso e competitivo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG