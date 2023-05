Pioli: «Calcoli per la qualificazione Champions? Ecco cosa penso». Il tecnico rossonero ha chiarito che l’obiettivo è la vittoria a Torino

La qualificazione in Champions del Milan può avere un assist già oggi, a seconda dei risultati di Atalanta e Fiorentina contro Inter e Roma. I calcoli, però, non sono nella testa di Stefano Pioli, come ha spiegato in conferenza stampa:

I CALCOLI – «Noi non dobbiamo farli. Sappiamo che hanno fatto un campionato migliore del nostro, ma una Champions inferiore alla nostra. Ma è una grande squadra, con grandi giocatori e con un grande allenatore. Ma noi dobbiamo fare una grande partita dal punto di vista tattico e tecnico»

