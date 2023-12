Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato dopo la sconfitta sul campo dell’Atalanta: ecco che cosa ha detto

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Atalanta e Milan. Ecco cosa ha detto il tecnico rossonero dopo il ko, che allontana ulteriormente la sua squadra dalla Juve.

CLASSIFICA – «È chiaro che noi volevamo continuità per cercare di accorciare davanti e se non ci riesci devi guardarti le spalle. Io non cambio idea su quelli che sono i nostri obiettivi, ma adesso dobbiamo pensare a vincere partite. Stasera volevamo una vittoria e non ci siamo riusciti».

