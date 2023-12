Pioli conosceva la situazione di Tonali? Ecco la risposta del tecnico rossonero nella conferenza stampa di vigilia

L’allenatore del Milan Pioli ha parlato in conferenza stampa e ha analizzato la situazione legata all’ex rossonero Tonali.

CONOSCEVA LA SITUAZIONE DI TONALI – «Assolutamente no. Credo di avere un rapporto abbastanza aperto con i giocatori, cerco di parlare con loro di tante cose ma quello che fanno non lo sappiamo fino in fondo»

LEGGI QUI LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI PIOLI

