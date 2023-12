Pioli deluso: «Il pareggio con la Salernitana lascia rimpianti, la fiducia ci viene sempre meno». L’intervista a Dazn

Pioli a Dazn ha commentato il pareggio acciuffato dal Milan all’ultimo contro la Salernitana con i rossoneri che falliscono l’occasione di avvicinarsi alla Juventus.

COSA LASCIA IL PAREGGIO – «Lascia rimpianti, come tante altre volte in stagione. La cosa più difficile era sbloccarla, ce l’abbiamo fatta e controllandola bene. Poi abbiamo commesso disattenzioni che a questi livelli non possiamo permetterci. Siamo riusciti a recuperarla ma non era quello che volevamo».

DA COSA DERIVANO QUESTE DISATTENZIONI – «Un insieme di cose. Se queste situazioni si ripetono diventa importante la mentalità. Ci vuole più attenzione, più intensità, più presa della marcatura. Tante cose che paghiamo a caro prezzo e che ci tolgono punti. Siamo alla ricerca della fiducia e poi ci viene sempre meno, ma per colpa nostra».

POCA CONVINZIONE NEL RIBALTARLA – «L’unica cosa positiva fatta è aver reagito da grande squadra e aver provato a vincerla fino alla fine. Ma ci vuole qualcosa in più, non credo che a fine primo tempo non fossimo convinti nel ribaltarla. I ragazzi non han mollato fino alla fine, non dovevamo permettere alla Salernitana di andare in vantaggio. Dobbiamo ancora lavorare tanto per diventare una grande squadra».

