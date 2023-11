Tempo di festeggiamenti per Stefano Pioli e famiglia dopo il successo col PSG: il tecnico del Milan è diventato nonno

Giornata ricca di gioia per Stefano Pioli. Il tecnico del Milan ieri ha battuto il PSG in Champions League ed oggi è diventato nonno. A fare gli auguri a lui, così come al figlio Gianmarco, Match Analyst nello staff dell’allenatore, è il club rossonero con un comunicato.

Benvenuta Ginevra, figlia di Gianmarco e Costanza

Si allarga la famiglia rossonera! Oggi, mercoledì 8 novembre, è un giorno speciale per Gianmarco Pioli, Match Analyst nello staff del Mister, e Costanza: è nata la figlia Ginevra.

Congratulazioni e auguri da tutto il mondo milanista alla famiglia Pioli, a papà Gianmarco e a nonno Stefano.

