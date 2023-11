Vincolo San Siro, il Comune di Milano presenta ricorso: ecco la data dell’udienza al Tar della Lombardia

Nella giornata di martedì 7 settembre il Comune di Milano ha presentato ufficialmente ricorso al Tar della Lombardia per quanto riguarda il vincolo sul secondo anello dello stadio del Milan e Inter, San Siro.

Come riportato da Calcio&Finanza la data dell’udienza è stata fissata per il prossimo 21 novembre. Giorno in cui dovrebbe essere presa la decisione finale.

