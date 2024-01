Stefano Pioli è intervenuto in conferenza alla vigilia del match contro il Bologna. Cosa ha detto sul paragone Milan Sinner

Le parole di Stefano Pioli in conferenza alla vigilia del match contro il Bologna. Ecco cosa ha detto l’allenatore rossonero sul paragone Milan Sinner:

MILAN COME SINNER – «Ho visto la partita, ho la fortuna di andare a letto presto e di svegliarmi presto. Ha fatto qualcosa di incredibile, battere il numero uno con questa forza, mentalità, talento, come ha fatto lui… Mi auguro che in questi anni, nel nostro percorso, abbiamo dimostrato di lavorare in un certo modo, con la mentalità giusta. In quello assomigliamo a Sinner, solo che lui ora è al top del mondo e noi lavoriamo per arrivarci».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN BOLOGNA

