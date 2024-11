Il Milan scende sempre più in classifica, ora a 7 punti dal quarto posto, ed emerge un confronto con lo scorso anno molto singolare.

Nel mondo del calcio, un equilibrio tra attacco e difesa è fondamentale per il successo di una squadra. Il Milan, sotto la guida di Paulo Fonseca, affronta una sfida significativa in questo aspetto, come evidenziato dalla recente partita contro il Cagliari.

Un’analisi delle prestazioni del club milanese nella stagione corrente rivela alcune criticità, problemi che stanno al momento togliendo il Milan sia dalla corsa Scudetto e, cosa ancora più grave, anche dalla qualificazione in Champions.

A Madrid la grande illusione

La notte di Madrid aveva fatto sperare, forse illudere, i tifosi del Milan che i problemi fossero stati definitivamente superati. Nei fatti non è stato così e la trasferta di Cagliari ha riaperto il dibattito in casa Milan. Ancora un passo indietro, così come evidenziato anche dallo stesso Paulo Fonseca al termine della gara dell’Unipol Domus sarda. Tra i tifosi serpeggia nelle ultime ore un clamoroso confronto tra Paulo Fonseca e Stefano Pioli, suo predecessore sulla panchina rossonera. Un dato in particolare dimostra in modo chiaro e netto un fattore davvero sorprendente.

Pioli-Fonseca: quel dato non lascia spazio a dubbi

Il cuore della questione per il Milan sembra essere la propria retroguardia. Dopo 15 partite tra Serie A e Champions League, i rossoneri hanno incassato un totale di 19 gol: 14 nel solo campionato italiano. Questi numeri non solo evidenziano una certa continuazione dei problemi difensivi riscontrati nella stagione precedente, ma mettono anche in luce la necessità di interventi mirati per rafforzare questa componente critica della squadra. Nonostante il Milan abbia mantenuto un bilancio realizzativo in linea con l’anno scorso, segnando 20 reti, la differenza significativa si nota nel punteggio: attualmente la squadra ha accumulato solo 18 punti, cinque in meno rispetto ai 23 della passata stagione nello stesso numero di partite. Questo declino riflette evidenti difficoltà nella ricerca di una strategia vincente e solleva dubbi sulle capacità di Fonseca di guidare il team verso i suoi obiettivi stagionali.

Paulo Fonseca

Sguardo al futuro

Le sorti del Milan in questa stagione sembrano pendere da un filo delicato, con una difesa che necessita di essere rinforzata e strategie in campo da ottimizzare. Paulo Fonseca è chiamato a una svolta tattica che potrebbe passare anche dalle mosse sul mercato di gennaio, in una ricerca continua dell’equilibrio perduto che definirà il successo o il fallimento della sua gestione. La direzione presa nei prossimi mesi sarà decisiva non solo per i risultati immediati ma anche per il futuro prossimo del club milanese.

