I rossoneri soffrono tantissimo sulla fascia e perdono le marcature con una facilità imperdonabile a questi livelli.

Nel calcio moderno, la robustezza difensiva è spesso considerata la vera chiave per il successo. Ultimamente, però, il Milan si trova a dover fronteggiare un trend allarmante che sta mettendo a dura prova questa tesi.

Con una consistenza difensiva messa in discussione dalle recenti prestazioni, la squadra rossonera cerca soluzioni per arginare un problema che minaccia di compromettere seriamente le sue ambizioni stagionali. La situazione attuale richiede un’analisi dettagliata per comprendere le cause di questa fragilità e individuare possibili strategie di rafforzamento.

La vulnerabilità di partenza

Il Milan si è dimostrato particolarmente vulnerabile nei primi istanti delle partite, incassando un numero sorprendente di gol nel giro dei primi cinque minuti. Una statistica che colloca il club in una posizione indesiderata, superando persino l’Empoli in questa specifica classifica negativa. Questa tendenza non solo mette la squadra in uno svantaggio iniziale ma mina anche il morale dei giocatori sin dalle battute iniziali della partita.

Colpe diffuse e bilanci preoccupanti

L’esame delle reti subite rivela che i problemi difensivi del Milan non possono essere attribuiti a singoli momenti di disattenzione o a prestazioni sottotono di pochi individui. Al contrario, sembra che l’intero reparto difensivo, così come il supporto dei centrocampisti nel processo di copertura, siano coinvolti in una serie di errori sistematici. Questa situazione ha portato a una media di 1,33 gol subiti a partita, un dato che riguarda sia le competizioni nazionali che quelle europee e che richiede un’attenzione immediata.

Theo Hernandez

Le cause di una crisi difensiva

Le analisi mostrano che molti dei gol incassati sono nati da azioni sviluppatesi sul lato destro della difesa, evidenziando una zona particolarmente esposta agli attacchi avversari. Le partite della stagione corrente hanno visto la difesa rossonera costantemente sotto pressione da quel lato, suggerendo una vulnerabilità tattica che gli avversari non hanno esitato a sfruttare.

