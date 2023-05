L’allenatore del Milan Stefano Pioli è molto deluso per l’eliminazione dalla Champions anche se sottolinea il grande percorso fatto dalla sua squadra.

Sky Sport ha intervistato Stefano Pioli che analizza così il derby perso. “Non è giusto parlare di voglia, i giocatori hanno dato il massimo, l’Inter ha meritato, ha vinto le due partite. Siamo mancati nei primi 15′ all’andata, oggi abbiamo fatto meglio creando 3 occasioni, peccato essere arrivati fin qui con grande merito e speravamo di fare meglio. Sono deluso, per il nostro percorso sarebbe stato qualcosa di eccezionale e incredibile, conta chi vince e non chi arriva in finale”.

“Non esserci riusciti è una grossa delusione, è una stagione più complicata del previsto che ci ha insegnato tanto Se uno è abbastanza obiettivo e vede il percorso del gruppo più giovane a vincere uno scudetto, è difficile parlare di un percorso negativo. Abbiamo provato ad essere competitivi in due competizioni, abbiamo fatto una grande Champions, uscire in semifinale, oltretutto in un derby, è normale essere delusi. I rimpianti sono soprattutto per il campionato, ho cercato di sollevare il morale dei giocatori e ho detto di finire bene, non possiamo finire con negatività e sono sicuro che potremo ripartire con certezze, la base della squadra è ottima“.

