Il futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan dipenderà anche da Ibrahimovic: previsto un confronto con Cardinale e Furlani

Continuano ad arrivare conferme relative all’insoddisfazione da parte della proprietà e dei dirigenti del Milan riguardo Stefano Pioli e le ultime prestazioni offerte dalla squadra. Anche Sky Sport parla del futuro in bilico per il tecnico rossonero, che può dire addio in questo periodo natalizio.

La squadra è tornata nella notte a Milano, oggi ha svolto l’ultimo allenamento prima di due giorni di riposo. In questi due giorni è previsto un confronto tra Cardinale, Furlani e Ibrahimovic, con quest’ultimo che avrà un ruolo cruciale ed esporrà al proprietario del club la sua idea sull’allenatore.

