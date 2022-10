Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato ai canali ufficiali rossoneri dopo il rinnovo del contratto con il Diavolo

Le prime parole di Pioli dopo il rinnovo con il Milan:

COSA RAPPRESENTA IL MILAN: «Il Milan è qualcosa che mi è entrato dentro, difficile da descrivere. Vivo grande emozione e responsabilità accompagnata sempre da una grandissima energia. Sono felice di allenare questo club, posso mettere tutto quello che ho per raggiungere i migliori risultati. Miglior partita giocata dal mio Milan? La più bella è stata quella dello scorso anno col Sassuolo, abbiamo vissuto gli ultimi 2 mesi in apnea sapendo di dover vincere tutte le partite per vincere il campionato. Affrontare la gara con quella forza e personalità è stata un grande successo per i miei giocatori. Margini di crescita Ce ne sono tanti perchè ci stiamo abituando a giocare grandi partite ogni 3 giorni, ci vuole grande professionalità. Dobbiamo accrescere la nostra mentalità, solamente con la continuità puoi vincere il campionato. In Champions conta anche il singolo momento e la fortuna. In campionato conta la continuità».

