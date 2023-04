Stefano Pioli guida la carica alla vigilia della delicatissima sfida del Milan contro il Napoli. Le parole in conferenza stampa del tecnico

Consueta conferenza stampa prepartita anche per Stefano Pioli, con il Milan che avrà il difficilissimo compito di mettere i bastoni tra le ruote al Napoli per mantenere alte le speranze di acciuffare un posto in Champions League.

«Durante la sosta ho detto ai ragazzi che non è cambiato nulla rispetto allo scorso anno. Nessuno scommetteva su di noi, quest’anno in pochi credono che possiamo arrivare tra le prime quattro, in pochi pensano che possiamo battere il Napoli. Sappiamo cosa abbiamo fatto lo scorso anno negli ultimi due mesi, ora conta solo cosa faremo domani e nelle cinque gare di Champions»

L’articolo Pioli in conferenza stampa: «Nessuno scommetteva su di noi lo scorso anno. In pochi pensano che possiamo battere il Napoli» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG