Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a DAZN dopo il match contro la Roma: ecco le sue dichiarazioni

Le parole di Stefano Pioli ai microfoni di Dazn nel post partita di Milan Roma.

IN CORSA PER LO SCUDETTO – «No no toglieteci. Dobbiamo fare la corsa su noi stessi. Abbiamo fatto un discreto girone d’andata ma dobbiamo migliorare quello di ritorno. 39 punti non sono pochi ma dobbiamo migliorare, già dalla prossima partita complicata ad Udine».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA

The post Pioli: «Levateci dalla corsa Scudetto. Facciamo la corsa su noi stessi» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG