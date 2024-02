Stefano Pioli sta cambiando le carte in tavola circa il suo futuro sulla panchina del Milan e ora spunta l’ipotesi della conferma

Stefano Pioli sta cambiando le carte in tavola circa il suo futuro sulla panchina del Milan e ora spunta l’ipotesi della conferma.

A sentir Scaroni, Ibra e Furlani anche per le prossime stagione i rossoneri resteranno nelle mani del tecnico emiliano. Un concetto rafforzato anche nei numeri perché 7 vittorie e 2 pareggi nelle ultime nove gare disputate in campionato son un bel ritmo. Difficile pensare al primo posto ma ora si può pensare di tenere pressione sulla Juve, avanti un punto. Ecco perché il tecnico avrebbe così incassato la fiducia di tutti, ma per il futuro resta comunque importante arrivare in Europa.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG