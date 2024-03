Pioli-Milan, patto d’acciaio tra il tecnico e i calciatori: il gruppo rossonero è convinto di poter salvare l’allenatore dall’addio a giugno

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’Europa League è il grande obiettivo del Milan in questo finale di stagione. I calciatori rossoneri, legatissimi a Pioli, il futuro del quale sarà deciso in larga parte proprio dal percorso europeo, hanno stretto un patto d’acciaio col loro allenatore.

Vincere la coppa e salvare il tecnico dall’addio: tutti a Milanello sono convinti che un successo nella seconda coppa continentale permetterebbe a Pioli di proseguire il suo ottimo lavoro a Milanello.

