Pioli-Milan, spunta il retroscena sul futuro del tecnico: l’ex Inter resta in sella dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per un motivo

Interessante retroscena svelato da Tuttosport sul futuro di Stefano Pioli. La società non ha assolutamente gradito l’eliminazione dalla Coppa Italia che si aggiunge ai 9 punti di distacco dalla vetta in campionato e all’eliminazione dalla Champions League con discesa in Europa League.

Tuttavia nessuno al Milan ha pensato all’esonero immediato del tecnico: c’è un posto Champions in campionato da conservare (i rossoneri sono terzi da soli al termine del girone d’andata) e una Europa League da onorare fino in fondo. Decisione solo a fine stagione.

