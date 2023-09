Nel corso dell’intervista a DAZN dopo Milan-Lazio, Pioli ha parlato così della prossima sfida in Champions League contro il Borussia Dortmund:

BORUSSIA DORTMUND – «L’ho visto in difficoltà col Psg, più per merito del Psg. In casa hanno energie, intensità, qualità davanti. Sono intensi, uniscono fisicità e intensità alla qualità dei giocatori offensivi. Ci prepareremo per contrapporci bene. Non sarà decisiva per il girone ma importante sì».

