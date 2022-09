Pioli non si fida di Ballo-Touré? Le altre soluzioni per sostituire Theo, infortunatosi col Napoli

Il Corriere dello Sport passa in rassegna le soluzioni a disposizione di Pioli per sostituire l’infortunato Theo Hernandez.

L’unico altro terzino sinistro di ruolo è Ballo-Tourè, che, in queste prime gare, ha messo insieme una sola presenza per 15’ e, la scorsa annata, 12 apparizioni in tutto, per 535’. Insomma, non sembra godere di una straordinaria fiducia. Magari potrà essere utile contro l’Empoli. Mentre tra Chelsea e Juve, se il francese dovesse dare effettivamente forfait, non sarebbe una sorpresa se a sinistra venisse dirottato uno tra Calabria e Dest.

