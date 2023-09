Stefano Pioli non si scoraggia e parla di Scudetto dopo la brutta sconfitta subita nel derby contro l’Inter

Stefano Pioli parla ancora di lotta Scudetto nonostante il ko nel derby. Le dichiarazioni a Dazn del tecnico rossonero, avversario della Juve per i primi posti.

DIFFERENZA DI ROSA CON L’INTER – «Non han fatto in tempo ad entrare i miei cambi che abbiamo preso gol. L’Inter sono forti ma anche noi, siamo una squadra forte che si può giocare il campionato. Volevamo un altro risultato ma non esserci riusciti non toglie nulla alla nostra rosa».

