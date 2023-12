Pioli ora rischia: dubbi sulla gestione del tecnico, in casa Milan adesso possono aprirsi scenari inaspettati

In casa Milan potrebbero aprirsi scenari inaspettati in caso di un tracollo mercoledì sera in Inghilterra. Questo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, che ha fatto il punto sul futuro di Pioli.

L’idea della proprietà è quella di non cambiare la gestione tecnica a stagione in corso, ma è chiaro che in caso di ko anche contro il Newcastle saranno necessarie valutazioni sull’operato dell’allenatore.

The post Pioli ora rischia: dubbi sulla gestione, in casa Milan possono aprirsi scenari inaspettati appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG