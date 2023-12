Pioli ora si gioca il Milan: solo così potrà evitare l’esonero. Tutte le novità e gli aggiornamenti sulla panchina

Questa sera il Milan ospiterà il Sassuolo nella sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Una gara da dentro o fuori per Pioli, che ha un solo risultato per tenersi la panchina.

A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che svela come Cardinale questa sera si aspetta soltanto una vittoria: in caso di risultato negativo, invece, potrebbe tornare fortemente in dubbio la posizione del tecnico rossonero.

