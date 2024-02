Pioli punta la Juve: «Il secondo posto non è così lontano». Le dichiarazioni dopo il KO di Monza

Stefano Pioli ha parlato a DAZN dopo Monza–Milan. Juve a +2, le sue dichiarazioni.

EUROPA LEAGUE PRIMO OBIETTIVO – «Tutte e due le competizioni devono essere una grande motivazione. Ci siamo fermati in campionato, ma il terzo posto non è ancora così solido e il secondo non è così lontano. Dobbiamo riscattarci».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA DI PIOLI A DAZN POST MONZA-MILAN

The post Pioli punta la Juve: «Il secondo posto non è così lontano» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG