Pioli punta sui giovani: in questa stagione ha fatto esordire questi 5 Under 20. Ecco i giovani rossoneri

L’allenatore del Milan Pioli ha puntato molto sui giovani. In questa stagione ha già fatto esordire ben 5 giovani: ecco la statistica pubblicata da Opta.

STATISTICA – «Il Milan è la squadra che ha fatto giocare finora più calciatori Under 20 (nati dall’1/1/2003 in avanti) in questo campionato: ben cinque, ovvero Luka Romero, Chaka Traorè, Jan-Carlo Simic, Davide Bartesaghi e Francesco Camarda».

