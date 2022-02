Pioli: “Resterei per sempre al Milan, ho voluto festeggiare con i giocatori”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è stato intervistato oggi da Radio Anch’io Sport; il tecnico ha spiegato l’euforia per la vittoria nel derby. “Vado al di là del mio contratto, al Milan mi sento bene, ho un grande rapporto con i dirigenti e con il club. Siamo in piena sintonia e alleno un gruppo serio, professionale e determinato. Oggi dico che potrei rimanere al Milan per sempre, poi so che il calcio è pieno di imprevisti e dinamiche, ma qui sto veramente bene. Noi viviamo di emozioni, io sono una persona molto passionale di quello che sembra. Vivo tutti i momenti con i miei giocatori, era giusto andare a festeggiare con loro“.

“La corsa nel derby? Viviamo di emozioni e sono una persona passionale, volevo festeggiare con i miei ragazzi. Siamo stati bravi a restare in partita e a sfruttare gli episodi in una partita molto equilibrata. La corsa scudetto è aperta, ci sono cinque squadre in corsa e Inter e Juve sono per me le più forti. Ibra non sarà mai un peso per noi, Kessié continui così e poi vedremo gli sviluppi sulla situazione contrattuale“.