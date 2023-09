Il tecnico del Milan Stefano Pioli analizza la brutta sconfitta di ieri sottolineando però anche alcuni aspetti positivi per la sua squadra.

DAZN ha intervistato Stefano Pioli dopo il brutto 5-1 che l’Inter ha rifilato al suo Milan; ecco le sue dichiarazioni. “Il peccato è stato aver preso i gol nei momenti in cui sembravamo che potessimo mettere a posto le cose. Il secondo gol è brutto per come lo abbiamo preso, avevamo la palla noi. Non abbiamo sbagliato tantissimi passaggi, nella ripartenza siamo stati disattenti. La partita la stavamo facendo noi, dopo il 3-1 ci ha tagliato le gambe e questo non deve succedere. Dispiace perdere il derby e perderlo a livello numerico così importante, eravamo in partita fino al 3-1. L’Inter in alcune situazioni è stata più scaltra, più furba di noi. Possiamo fare meglio e lavoreremo molto per fare meglio, dobbiamo continuare perché è normale che in un inizio di stagione cambiando tanto, avere qualche difficoltà”.

“Mi tengo 70′, – ha continuato – gli ultimi 15′ invece sono da cancellare. L’Inter è stata più brava di noi in alcune situazioni, nei primi 4′ abbiamo tenuto palla solo noi. Loro sono una squadra quadrata e difficile da affrontare, dovevamo stare più larghi sugli esterni. La partita si è indirizzata come volevano loro, non siamo stati così precisi ed efficaci come loro. Possiamo fare meglio tante cose, gli spazi li abbiamo trovati, non puoi pretendere di trovare delle zone di superiorità numerica con una squadra così organizzata come l’Inter. L’Inter è una squadra forte ma lo siamo anche noi e ci possiamo giocare il campionato. Volevamo un altro risultato, questo non toglie niente alla qualità dei miei giocatori e alla qualità della rosa. Nessun problema psicologico per la gara di Champions, dispiace per i tifosi. Sono le classiche partite che ci aiuteranno a crescere. È una sconfitta pesante e il risultato è troppo pesante per come abbiamo giocato”.

