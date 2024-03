Pioli sarà confermato? Vocalelli sicuro: «Ecco quando verrà sciolto l’interrogativo». Le dichiarazioni del tecnico

Vocalelli, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato la situazione del Milan e la panchina di Pioli.

PAROLE – «È lui l’allenatore giusto per continuare il progetto rossonero? Un interrogativo che verrà sciolto probabilmente alla fine della stagione, mettendo anche sul piatto il cammino in Europa League. Perché un trofeo internazionale dovrebbe essere salutato con grande entusiasmo e come il segno tangibile di un lavoro importante. Già, importante. Perché Pioli, dalla sua parte, può vantare uno scudetto, una semifinale di Champions League, una zona Champions comunque sempre arpionata. Certo, ci sono stati anche i momenti bui, difficili: ma proprio in quei momenti la squadra ha dimostrato di essere compatta dalla sua parte».

