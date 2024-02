Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della vittoria casalinga conquistata col Napoli

Ai microfoni di DAZN, Stefano Pioli parla così dopo la vittoria del suo Milan col Napoli nella 24^ giornata di Serie A, menzionando anche l’Inter e la corsa allo scudetto.

RITMI – «Non so se è il massimo che potevamo fare, stiamo facendo bene nell’ultimo mese e mezzo. Stiamo viaggiando ai ritmi elevatissimi dell’Inter. Noi cerchiamo di vincere ogni partita, poi vedremo alla fine. È inutile guardarsi indietro, dobbiamo pensare alle prossime partite. Ora arriva l’Europa League, dovremo essere bravi in Coppa e in campionato».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI PIOLI

L’articolo Pioli senza freni: «Stiamo viaggiando ai ritmi dell’Inter, poi vedremo alla fine come andrà» proviene da Inter News 24.

