Pioli sfida De Rossi e pronostica Milan Roma: la RIVELAZIONE sui quarti di Europa League in conferenza stampa

L’allenatore del Milan Pioli ha analizzato in conferenza stampa dopo il match contro il Verona, quella che sarà la sfida contro la Roma valida per i quarti di Europa League.

ROMA – «Vogliamo arrivare fino in donfo in Europa League. Con De Rossi giocano un calcio molto diverso, giocano molto bene; hanno fatto una grandissima vittoria col Brighton, hanno talento, qualità, un bravissimo allenatore. Sarà una sfida molto equilibrata, ma abbiamo le nostre capacità e motivazione per superare le difficoltà che ci saranno»

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI DOPO VERONA-MILAN

The post Pioli sfida De Rossi e pronostica Milan Roma: la RIVELAZIONE sui quarti di Europa League appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG