Rinnovo Giroud, può cambiare tutto nel futuro al Milan del centravanti francese: in MLS solo in un caso. Le ultime

Importante indiscrezione fornita da ESPN sul futuro di Olivier Giroud, tema caldo del calciomercato Milan e in scadenza di contratto al termine della stagione.

Secondo la nota emittente, Giroud sarebbe tentato dal trasferimento in MLS ma solo come ipotesi alternativa al rinnovo con il club rossonero. L’ex Chelsea si sta guardando intorno proprio perchè Furlani e Ibrahimovic non gli hanno proposto il prolungamento. Le prossime settimane saranno decisive.

