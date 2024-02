Stefano Pioli ha lanciato un messaggio all’Inter nella conferenza stampa in vista della sfida contro il Rennes in Europa League

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League e ha commentato la rincorsa all’Inter.

PENSARE ALL’EUROPA LEAGUE PIUTTOSTO CHE AL CAMPIONATO – «Non è la mia stessa valutazione. Noi dobbiamo tenere le due competizioni con attenzione e cura. Possiamo continuare a fare bene in campionato, poi non so dove arriveremo in termini di classifica. Ci sono tanti punti a disposizione e vogliamo farne tanti. Sarà stimolante, motivante, non sarà facile ma cercherò di schierare sempre la miglior formazione. Lo farò domani così come col Monza».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI STEFANO PIOLI SU MILANNEWS24

L’articolo Pioli sfida l’Inter: «Possiamo continuare a fare bene in campionato» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG