A margine della vittoria casalinga conquistata contro il Frosinone nella 14^ di Serie A, ecco le dichiarazioni di Pioli

Dopo la preziosa vittoria conquistata contro il Frosinone, ecco come si esprime l’allenatore del Milan Stefano Pioli a DAZN.

PUNTARE AL VERTICE DELLA CLASSIFICA? – «Giusto così, quelli che non lo dicono è perché non vincono il campionato da più anni quindi probabilmente l’obiettivo minimo è arrivare tra le prime quattro. Noi siamo il Milan e dobbiamo puntare al vertice. Alla fine vince uno, sappiamo che dobbiamo fare qualcosa di straordinario se vogliamo vincere il campionato perché Inter e Juve sono squadre fortissime. Per sognare in grande devi lavorare tanto ed è quello che cerchiamo di fare».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI PIOLI

