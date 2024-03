Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha spronato i suoi in vista di una settimana decisiva tra Europa League e campionato: le dichiarazioni

Nel corso dell’intervista a DAZN dopo la gara tra Milan ed Empoli, Stefano Pioli ha spronato così la sua squadra:

CHIUDERLA PRIMA – «Sì, avremmo sofferto meno. Ma abbiamo lavorato tanto come squadra, abbiamo sofferto, anche con giocatori scesi in campo due giorni fa. È una settimana importante per noi. Due partite di campionato e lo scontro con lo Slavia saranno importanti per il nostro finale di stagione».

LE PAROLE DI PIOLI A DAZN DOPO MILAN-EMPOLI

