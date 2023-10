Pioli su Giroud: «Ha avuto la sua occasione e ha fatto un ottimo lavoro». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa nel post partita di Borussia Dortmund Milan della prestazione di Oliver Giroud. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«Giroud ha avuto la sua occasione, ha fatto un ottimo lavoro per la squadra. Nel primo tempo chiunque avesse giocato in avanti avrebbe fatto fatica. Nella ripresa volevamo vincere, si sono aperti gli spazi. Non siamo riusciti a sfruttare le occasioni».

