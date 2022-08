Pioli su Kessie: «L’anno scorso mi chiedevate perché giocava, quest’anno lo rimpiangete». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa del centrocampo del Milan e di Kessie. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«Non sono d’accordo con chi dice che eravamo in inferiorità numerica a centrocampo, anzi: abbiamo costretto Pasalic a rincorrere Tonali e non viceversa. L’anno scorso mi chiedevate perché giocava Kessie, quest’anno lo rimpiangete… Dobbiamo migliorare per tornare a vincere».

