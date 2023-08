L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha risposto così alla domanda sul possibile arrivo di Romelu Lukaku: ecco cosa ha detto

È in corso la conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Torino, e tra i temi trattati non poteva mancare quello di Romelu Lukaku, in uscita dal Chelsea che adesso pare poter aprire al prestito.

LE PAROLE – «Lukaku? Da allenatore preferisco che il mercato finisca prima del campionato, sono concentrato sulla partita di domani, se ci saranno opportunità sul mercato le coglieremo».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN-TORINO.

