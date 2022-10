Pioli sui tre anni al Milan: «Anni pieni di emozioni, di lavoro, di collaborazione in un grande club». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni della Lega Serie A dei suoi tre anni come allenatore del Milan. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«Si, il 9 ottobre ho festeggiato i miei primi tre anni al Milan, tre anni pieni di emozioni, di lavoro, di collaborazione in un grande club. Tre anni in cui è stato fatto un percorso incredibile insieme ai miei giocatori, sempre in evoluzione. Continuiamo ad avere idee e mentalità per migliorare e crescere.»

The post Pioli sui tre anni al Milan: «Anni pieni di emozioni, di lavoro, di collaborazione in un grande club» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG