Pioli sul rinnovo: «Potevano farmelo di un anno e invece… Ho apprezzato». Le parole del tecnico del Milan

Stefano Pioli in conferenza stampa è tornato a parlare del rinnovo di contratto appena firmato sino al 2025.

TEMPISTICA RINNOVO – Ho apprezzato molto anche questa cosa, così come ho apprezzato che mi hanno proposto un prolungamento più lungo anche se avevano l’opzione per un anno. E’ un segnale importante, spero che il nostro percorso insieme sia solo all’inizio. Vogliamo rendere il Milan sempre più grande con obiettivi sempre più ambiziosi. Devo ringraziare la proprietà e il club, qui mi sento apprezzato e stimato e questo per un allenatore è fondamentale.

The post Pioli sul rinnovo: «Potevano farmelo di un anno e invece… Ho apprezzato» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG