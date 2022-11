Leao abbacchiato? Pioli: «È un grandissimo, sorridente e concentrato». Le parole del tecnico del Milan

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa di Leao: «È un grandissimo giocatore, domani sarà al pieno della sua condizione e cercherà di dare il massimo per farci vincere la partita».

ABBACCHIATO? – Assolutamente no, l’ho visto bene. È sorridente e concentrato. Abbiamo analizzato velocemente il Torino, perché era facile. Se i nostri avversari si aspettano il Milan di Torino rimarranno delusi. Leao è concentrato come gli altri, non devo evidenziare l’importanza di questa partita. Vivere queste vigilie è un privilegio, ce le siamo conquistate e dobbiamo fare di tutto per portarle a casa.

